Com nova sede, Cia Arte das Águas lança projeto ‘Arteiros Glow Up’ em Ibirá

Marcando um novo ciclo em sua trajetória, com a mudança para uma nova sede com estrutura moderna e planejada para atender alunos e público, a Cia Arte das Águas, de Ibirá, dá início ao Projeto Arteiros Glow Up. A ação é parte do projeto continuado de formação e difusão da trupe e, até agosto, oferece vasta programação gratuita com atividades para públicos diversos envolvendo oficinas artísticas, apresentações teatrais e palestras.

Além da nova sede, localizada no Centro de Ibirá, a programação ocupa outros espaços da cidade, como escolas e centros de convivência.

A principal novidade de 2026 é a transferência das atividades para a sede própria, possibilitando que o espaço funcione como um centro cultural de referência. A mudança do prédio alugado para a sede recém-construída está prevista para acontecer até o início de abril.

O novo espaço comporta salas de aula equipadas com tecnologia, estúdios de gravação e produção artística, bem como auditório de última geração para a realização de eventos.

As matrículas já estão abertas no site da Cia Arte das Águas para as primeiras atividades que inauguram o novo ciclo. São 150 vagas distribuídas entre diversas oficinas artísticas, em áreas como dança, circo, contação de história e outras, que podem ser conferidas no link www.ciaartedasaguas.com.br/glowup-inscricoes.

“Em 2026, o projeto passa por esse ‘glow up’ não apenas no nome e no espaço, mas na profundidade de nossas ações. Queremos dialogar ainda mais com todas as realidades em um ambiente que inspire inovação e respeito”, afirma o ator, músico, diretor e dramaturgo Antonio Bucca, fundador do grupo, criado em 2009 e ocupando a atual sede alugada desde 2013.

A programação ganha força com as apresentações gratuitas para todas as idades ao longo dos próximos meses, de espetáculos consagrados no repertório da companhia e também de sua nova montagem, intitulada “Migalhas e Misérias em Mi Menor – Um Musical Mentiroso”, a estrear em maio.