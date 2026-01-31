Com nova gestão, Sociedade Italiana reabre as portas depois de 5 anos

A Sociedade Ítalo-Brasileira de Catanduva está renascendo. Prestes a completar 106 anos em fevereiro, a instituição reabrirá suas portas depois de ficar fechada por 5 anos, desde o início da pandemia do coronavírus. O período foi marcado por transformações, passando do desmonte quase completo para uma fase de revitalização, recém-iniciada, com muitos planos para o futuro.

A nova diretoria é presidida pelo empresário e engenheiro civil Jair João Biasotto, que já liderou a entidade em outras duas ocasiões. A chapa foi eleita por aclamação em 10 de dezembro do ano passado e conduzirá as atividades de 2025 a 2027. A primeira reunião conjunta da Diretoria e do Conselho Deliberativo, para planejar as ações iniciais, ocorreu em 19 de janeiro.

Diante do processo de reativação, após 5 anos de inatividade, a reunião teve como objetivo alinhar prioridades, definir os primeiros encaminhamentos e estabelecer plano de ações para a retomada plena das atividades, em conformidade com o Estatuto e as finalidades institucionais.

Entre os principais temas discutidos, abordou-se a realização de inventário do patrimônio móvel e imóvel; reforma do prédio e definição de prioridades; reabertura oficial da sociedade para atividades; reavaliação do deferimento parcial da Prefeitura e encaminhamento de pedido de isenção de IPTU e TFF; realização de eventos e festas; cobrança de mensalidades em atraso e vincendas; e campanha de recadastramento de antigos e captação de novos associados.

Ficou nítida a preocupação com a restauração do prédio histórico, situado na rua Alagoas, patrimônio do município, que já abrigou a Câmara, o Museu e a Biblioteca Pública. “Mesmo que não fosse a sede da Sociedade Italiana, esse edifício precisa ser recuperado e preservado porque faz parte da nossa história, pertence à comunidade. A reabertura do prédio contribuirá para esse movimento de retomada, atraindo mais apoiadores”, diz o presidente Jair Biasotto.

No arquivo da Sociedade Ítalo-Brasileira ‘Gabriele D’Annunzio’ está documento de escritura da área, mostrando que a aquisição ocorreu nos anos 1920. Também há um estatuto escrito em italiano, de 1954. Com 105 anos, a instituição é a mais antiga da cidade – superando os 97 anos do Clube de Tênis e os 95 anos da ACE – Associação Comercial e Empresarial.

Na prática, as primeiras providências já começaram, com a iluminação do espaço, substituição de vidros quebrados e o início do processo de restauração de portas e janelas de madeira danificadas pelo tempo. Em breve, será agendada reunião com participação dos membros da Diretoria Executivo, dirigentes do Conselho Deliberativo e todos os conselheiros da entidade.

VISÃO DE FUTURO

Entre os projetos e sonhos da nova diretoria da Sociedade Italiana estão a modernização do prédio, com instalação de elevador para acessibilidade, a reconstrução do anfiteatro e a retomada da Festa de San Gennaro, que ocupava a rua Alagoas no trecho em frente à sede da entidade e marcou gerações em Catanduva.

DIRETORES E CONSELHEIROS

Diretoria Executiva

Presidente: Jair João Biasotto

Vice-presidente: Jose Edson Tofanelli

1.º Secretário: Luis Alberto Cinquarolli Belissimo

2.º Secretário: Waldecir Veni Sachetin

1.º Tesoureiro: Marco Antonio Damiani

2.ª Tesoureira: Ana Maria Farinelli Maldonado

Diretorias

Social e Cultura: Rosa Maria Záccaro Garcia

Patrimônio: Antonio Záccaro Junior

Relações Públicas: Marina Ferreira de Camargo Gabas

Conselho Fiscal

Maria José Facundini

Pedro Enzo Macchione

Ricardo Dezuani

Roberto Cacciari

Washington Luis Barbosa Lima

Conselho Deliberativo

Presidente: Moacir Jesus Bergamo

Vice-presidente: Olavo Verzola Demarco

1.º Secretário: João Gróggia Junior

2.ª Secretária: Maria Lúcia Venturini Damiani

Conselheiros

Adalberto Sabatino Orsi

Adelaide Redorat Santaella Rosa

Afonso Macchione Neto

Alfeu Cornélio Accorsi Neto

Alfredo Minervino Neto

Ana Maria Homem Marino

Antonio Destri

Eva de Fatima Delalibera Biasotto

Francisco Alberto Cinquarolli Belissimo

Hamond Candolo

Ivo Pinfildi Junior

Jane Aparecida Venturini

Jose Maria Baldo

Marcos Antonio Crippa

Marcos Marcelo Murari

Maria Helena Lazarin Demarco

Mayrton Mascaro

Neusa Maria Girotti Merighi

Ramiro Soares

Silvia Irene Stefani Fonseca

Suplentes do Conselho Deliberativo

Celina Canônico Micalli

Cleide Aparecida Zandoná Paschoal

Helio Sergio Pellegrino Junior

Jose Fernando Righini

Maria Madalena Naufal Jacintho