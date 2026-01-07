Com nova data, Circuito Rodas & Pedais reabre inscrições

A terceira edição do Circuito Rodas & Pedais, que neste ano acontece em Fernandópolis, tem nova data para acontecer. Organizado pela Secretara de Esportes do Estado de São Paulo, o evento voltado exclusivamente para veículos sobre rodas não motorizados, como bicicleta, patins, skate, entre outros, está remarcado para 8 de fevereiro, a partir das 9h.

As inscrições são gratuitas e os interessados precisam preencher o formulário que pode ser encontrado no site www.esportes.sp.gov.br ou acessar pelo QR Code do cartaz de divulgação.

Os 500 primeiros inscritos garantem o kit esportivo contendo camiseta, boné, bottom e uma bag gym (mochila). São duas distâncias disponíveis: de 4k e 8k. A largada do circuito acontece na Praça da Matriz Joaquim Antônio Pereira, s/n, no centro de Fernandópolis. Durante o percurso, os participantes terão acesso gratuitamente a um kit de alimentação e hidratação.