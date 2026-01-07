Esporte
Com nova data, Circuito Rodas & Pedais reabre inscrições
Foto: Divulgação - Os 500 primeiros inscritos garantem o kit esportivo
Evento é exclusivo para veículos sobre rodas não motorizados, como bicicleta, patins e skate
Por Da Reportagem Local | 07 de janeiro, 2026

A terceira edição do Circuito Rodas & Pedais, que neste ano acontece em Fernandópolis, tem nova data para acontecer. Organizado pela Secretara de Esportes do Estado de São Paulo, o evento voltado exclusivamente para veículos sobre rodas não motorizados, como bicicleta, patins, skate, entre outros, está remarcado para 8 de fevereiro, a partir das 9h.

As inscrições são gratuitas e os interessados precisam preencher o formulário que pode ser encontrado no site www.esportes.sp.gov.br ou acessar pelo QR Code do cartaz de divulgação.

Os 500 primeiros inscritos garantem o kit esportivo contendo camiseta, boné, bottom e uma bag gym (mochila). São duas distâncias disponíveis: de 4k e 8k. A largada do circuito acontece na Praça da Matriz Joaquim Antônio Pereira, s/n, no centro de Fernandópolis. Durante o percurso, os participantes terão acesso gratuitamente a um kit de alimentação e hidratação.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro de 2026
Novorizontino recebe o Palmeiras nesta terça-feira pelo Paulistão
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 20 de janeiro de 2026
Festival de Tênis de Mesa começa hoje na programação do Sesc Verão
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro de 2026
Novorizontino bate o Primavera de virada e cola nos líderes do Paulistão
Leia mais