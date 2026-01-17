Com Carnaval, Olímpia prevê mais de 102 mil visitantes no feriadão

A Estância Turística de Olímpia deve receber mais de 102 mil visitantes de 13 a 17 de fevereiro. Batendo recordes de público na alta temporada, com até 1,1 milhão de visitantes nos meses de verão, Olímpia estima a visitação de 20.477 turistas por dia durante o Carnaval. A quantidade total representa quase o dobro da população local, de cerca de 55 mil habitantes.

O feriado prolongado vai agitar não só os foliões, mas também a economia local, que espera grande movimento durante a data. Dados levantados em pesquisa do OTO – Observatório de Turismo de Olímpia, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo, apontam que o feriadão, aliado ao evento popular, será significativo para a geração de renda local.

A taxa de ocupação hoteleira deve alcançar até 80,64% dos leitos, o que reflete a alta demanda do trade turístico e comercial. Atualmente, a cidade tem mais de 34 mil leitos de hospedagem.

Do total estimado, cerca de 75.213 turistas devem se hospedar em meios de hospedagem regulares, como hotéis e pousadas, enquanto média de 11.661 visitantes são esperados em casas de temporada cadastradas no Registro de Hospedagem Caseira (RHC). Mais de 15 mil pessoas são aguardadas sem pernoite, público que movimenta a modalidade “Day Use”.

Para Beto Puttini, secretário de Turismo, as expectativas de ocupação hoteleira refletem o planejamento estratégico e os investimentos robustos em infraestrutura e eventos. “O Carnaval tem um papel fundamental no aquecimento da economia local, além de fortalecer a valorização cultural e o entretenimento em nossa cidade. Estamos preparados para receber mais de 100 mil turistas de braços abertos, com qualidade, organização e segurança”, avalia o secretário.

O tradicional Olímpia Folia 2026, no estacionamento do Thermas dos Laranjais, terá nomes como Latino, o sambista Dudu Nobre e os sertanejos Mari Fernandez e Luan Pereira, como alguns dos atrativos. A programação completa e gratuita contará ainda com outras atrações noturnas, além de matinês, desfiles das escolas de samba e programação nos distritos.