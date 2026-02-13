Com 24 mil candidatos, concurso de Rio Preto tem resultados divulgados

Os resultados dos Concursos e Processo Seletivo da Prefeitura de São José do Rio Preto estão disponíveis para consulta. As listas dos aprovados foram publicadas nesta quinta-feira, 12, pela banca organizadora Vunesp.

Podem ser consultados nos sites www.riopreto.sp.gov.br e www.vunesp.com.br os editais de análise de recursos, nota das provas objetivas e classificação prévia.

24.025 candidatos fizeram as provas objetivas e também as discursivas para os cargos de Agente Fiscal de Posturas e Auditor Fiscal Tributário Municipal em 18 de janeiro. O concurso oferece 506 vagas em diferentes cargos.

Já para o processo de seleção para 71 vagas, 985 pessoas prestaram a prova. A autarquia RioPretoPrev seleciona pra Agente Previdenciário, Analista Contábil e Analista Previdenciário - Tecnologia da Informação e Comunicação.

Para o cargo de Agente de Trânsito está previsto Teste de Aptidão Física e para o de Técnico Eletricista, Prova Prática. Para ambos, a Vunesp divulgará edital de convocação com data, hora e local de aplicação, tanto por meio da Área do Candidato quanto pelo Diário Oficial do Município.

No Processo Seletivo para os cargos de Agente Comunitário e Agente de Combate às Endemias ainda estão previstos Teste de Aptidão Física e Curso de Formação com quatro horas de duração.