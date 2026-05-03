Coluna de Thiago Baccanelli completa 18 anos preservando a história

A coluna Contando História, do professor Thiago Baccanelli, completou 18 anos de veiculação no jornal O Regional. O conteúdo divulgado aos domingos, fruto de intensa pesquisa histórica, relembra episódios do desenvolvimento de Catanduva, valorizando as vivências, as memórias e as pessoas que constroem, todos os dias, a identidade do povo catanduvense.

“Hoje, meu sentimento é, acima de tudo, de agradecimento. Aos leitores, que sempre acompanharam, incentivaram e deram sentido a cada texto publicado”, escreveu Baccanelli, nas redes sociais, agradecendo também a família Gabas, proprietária do periódico.

“E a todas as pessoas que tive o prazer de conhecer e conviver ao longo dessa caminhada — cada encontro deixou marcas e ensinamentos que levarei para sempre”, completou.

Profissional da área da Educação e Gestão de Pessoas, atuando nessas áreas há quase 20 anos, e atualmente diretor do Colégio Ressurreição, Baccanelli diz se considerar “um constante aprendiz, fascinado em contribuir para o desenvolvimento de pessoas, proporcionar melhorias nos negócios, adquirir e compartilhar conhecimento e servir a sociedade de forma justa e ética”.

A pesquisa histórica, para ele, tem sentido especial. “Não é apenas uma atividade para mim, ela faz parte do que eu sou. Foi ela que me abriu portas e me permitiu atuar em diferentes frentes”, afirma, citando atividade na Câmara Municipal, curadoria de exposições, participações em programas de TV, rádio e internet, e colaboração com diversos escritos sobre a história local.

“A história nos ensina que ninguém constrói nada sozinho. Somos fruto da coletividade, das conexões humanas, das trocas e da colaboração. Como bem aponta Yuval Noah Harari, é justamente essa capacidade de agir coletivamente que nos trouxe até aqui”, pontua o educador.

Feliz com a “maioridade” da coluna em O Regional, Baccanelli diz querer mais. “Sigo com a convicção de que valorizar a história é essencial para compreendermos quem somos e para projetarmos o futuro que queremos. Que venham muitos e muitos anos pela frente, e que eu possa continuar contribuindo para manter viva a chama da nossa história.”

TRAJETÓRIA

Nascido em Catanduva, em 20 de janeiro de 1986, casado com Deise e pai do Arthur, de 12 anos, Baccanelli é formado em História pelo Imes/Fafica e em Pedagogia, pela Unar. Atualmente cursa Administração pela Univesp. Possui pós-graduação lato sensu em Didática e Tendências Pedagógicas; Neuropedagogia aplicada à Educação; e História e Cultura Afro-Brasileira.

Iniciou sua trajetória profissional em 2008, ao se formar em História, ministrando aulas em cursinhos preparatórios para o vestibular. Além do Colégio Ressurreição, já trabalhei no Colegião, Colégio Objetivo Catanduva, Colégio São José, nas redes públicas de Catanduva e Itajobi, além da ter sido professor efetivo na rede estadual e lecionado em cursinhos preparatórios da região.