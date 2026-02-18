Colombo realiza Sipatma 2026 com foco em comportamento seguro

Com foco em comportamento seguro, a Colombo Agroindústria realizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente - Sipatma 2026 envolvendo aproximadamente 1.500 colaboradores. A programação teve início com um DDS (Diálogo Diário de Segurança) realizado simultaneamente nas três unidades, marcando a abertura oficial.

Na sequência, os eventos presenciais aconteceram nos municípios de Ariranha, Palestina e Santa Albertina, promovendo integração, aprendizado e reflexão.

Durante a Sipatma, foram abordados temas como os “7 Hábitos da Segurança”, compliance, gestão de resíduos e responsabilidade ambiental, além de orientações da Polícia Rodoviária sobre o Código de Trânsito Brasileiro e palestras da Medicina do Trabalho sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

A programação também contou com a participação de estudantes de Agronegócio fortalecendo a integração com a comunidade além de intervenções nas áreas operacionais, reforçando os conceitos na prática.

Para o diretor de RH, Marco Aurélio Seraphim, a Sipatma é um investimento estratégico no desenvolvimento das pessoas. “Mais do que um evento, este é um momento de treinamento e capacitação. Quando levamos informação e promovemos reflexão, fortalecemos nossa cultura e preparamos nossos colaboradores para agir com responsabilidade e consciência em todas as situações.”



O CEO, Luís Marcelo Spadotto, reforçou que a segurança começa nas atitudes individuais. “Processos são fundamentais, mas é o comportamento de cada pessoa que faz a diferença no dia a dia. Segurança é compromisso, é valor, e precisa estar presente em cada decisão dentro e fora da empresa.”