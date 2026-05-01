Colombo realiza 5º Encontro de Fornecedores de Cana em Catanduva

A Colombo Agroindústria realizou, em Catanduva, o 5º Encontro de Fornecedores de Cana, reunindo produtores parceiros, equipe técnica e lideranças da companhia. Com o slogan “Crescer juntos faz parte da nossa história”, o evento teve como objetivo fortalecer o relacionamento com os fornecedores, promover a troca de conhecimentos sobre práticas agrícolas, gestão, inovação e os desafios do setor sucroenergético, além de reforçar a presença e a importância dos produtores de cana das regiões de Ariranha, Palestina e Santa Albertina.
Durante a programação, os participantes acompanharam palestras técnicas com foco em produtividade no campo, sustentabilidade, manejo de canaviais, cenário de mercado e perspectivas para a próxima safra. O encontro também foi um espaço dedicado ao diálogo aberto entre a empresa e os produtores, valorizando a parceria construída ao longo dos anos.
Para o diretor agrícola da Colombo, Lucas Lopes, o encontro é fundamental para alinhar estratégias e compartilhar informações técnicas que impactam diretamente o desempenho no campo. “O fornecedor de cana é um parceiro estratégico para a Colombo. Momentos como este nos permitem trocar experiências, discutir boas práticas agrícolas e construir, juntos, soluções que aumentem a produtividade com responsabilidade e sustentabilidade”, destacou.
Já o CEO da Colombo, Luís Marcelo Spadotto, ressaltou a importância do relacionamento de longo prazo com os produtores e o papel da parceria no crescimento da empresa. “Nossa história é construída lado a lado com os fornecedores. Crescer juntos faz parte da nossa trajetória, e encontros como este reforçam nossa visão de futuro baseada em confiança, transparência e desenvolvimento conjunto”, afirmou.
Além dos conteúdos técnicos, o 5º Encontro de Fornecedores de Cana abordou temas como segurança no campo, inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental, pilares que orientam a atuação agrícola da Colombo.
