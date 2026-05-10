Colombo inicia nova safra com projeção de 11 milhões de toneladas

Com a expectativa de moer 11 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, a Colombo Agroindústria inicia a safra 2026/2027 sustentada por eficiência operacional, segurança, qualidade e produtividade. A abertura do novo ciclo ocorre sob uma gestão orientada por planejamento estruturado, rigor na execução e valorização das pessoas, diretrizes que norteiam a atuação da companhia e garantem desempenho consistente ao longo das safras.

Entre os principais destaques está a evolução expressiva nos indicadores de segurança do trabalho. Na safra 2025/2026, a Colombo registrou redução de 59,40% nos acidentes com afastamento em comparação às safras anteriores, alcançando o melhor resultado de sua história.

A melhoria é evidenciada pela queda consistente da taxa de frequência de acidentes, indicador que relaciona a quantidade de ocorrências ao total de horas trabalhadas no período. Na safra 2023/2024, a taxa era de 6,30; na safra 2024/2025, recuou para 5,62; e na safra 2025/2026 atingiu 2,19, resultado obtido a partir de um total de mais de 16 milhões de horas trabalhadas.

Amplamente utilizada na área de segurança do trabalho, a taxa de frequência é um indicador que mensura a recorrência de acidentes nas operações e permite avaliar a efetividade das práticas de prevenção adotadas pela empresa.

O desempenho registrado pela Colombo ao longo das últimas safras reflete investimentos contínuos em capacitação e na aplicação sistemática de recursos voltados ao atendimento de requisitos normativos, incluindo melhorias estruturais, adequação de equipamentos e a incorporação de tecnologias alinhadas às exigências legais e operacionais.

“Projetar uma safra de 11 milhões de toneladas, ao mesmo tempo em que alcançamos o melhor indicador de segurança da nossa história, demonstra a maturidade da nossa gestão e a consistência dos nossos processos. Esse resultado mostra que é possível crescer com disciplina operacional, eficiência e, acima de tudo, cuidado permanente com as pessoas, que são a base do desempenho sustentável da Colombo”, finaliza o CEO Luís Marcelo Spadotto.

AÇÕES PREVISTAS

A safra 2026/2027 tem início com gestão integrada ainda mais fortalecida, ampliando a cultura preventiva e a conexão entre liderança e equipes operacionais.

No cotidiano das operações, serão mantidas práticas como o Minuto de Segurança, com mensagens diárias durante as trocas de turno, o Safety Tour, com visitas semanais das lideranças às áreas operacionais, o Corujão, que garante a presença da gerência em diferentes turnos, e o DDS Geral, com participação ativa da gestão e das áreas.

Também será realizada a Sipatma - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente para ampliar a conscientização sobre segurança e meio ambiente, envolvendo também a comunidade. Esse conjunto de ações é reforçado por campanhas direcionadas ao tema segurança, que abordam riscos críticos, comportamentos seguros e boas práticas.