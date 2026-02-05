Colombo inicia contratações para a safra com 700 vagas de emprego

A Colombo Agroindústria abriu cerca de 700 vagas de emprego nas áreas agrícola e automotiva em suas três unidades, localizadas em Ariranha, Palestina e Santa Albertina. As oportunidades estão alinhadas ao período de entressafra, quando as usinas intensificam o planejamento das operações, realizam manutenções e organizam as atividades para o próximo ciclo produtivo.

As vagas estão distribuídas entre diferentes funções operacionais e de liderança, com atuação direta nas atividades agrícolas que antecedem o início da safra.

Entre os cargos disponíveis estão: Aplicador de Herbicida, Auxiliar de Carregamento de Cana, Encarregado de Operações Agrícolas, Gestor de Operações Agrícolas, Motorista (categorias II, III e Prancha/Munck), Operador de Colhedora de Cana, Operador de Máquinas, Mecânico de Máquinas Agrícolas, Mecânico de Manutenção Automotiva, Caldeireiro Automotivo, Motorista Lubrificador, Eletricista Automotivo, Torneiro Mecânico Automotivo, entre outros.

“Essas contratações são efetivas e fazem parte do nosso planejamento estratégico para a próxima safra. A entressafra é um período fundamental de preparação, e contar com profissionais qualificados desde agora garante mais segurança, eficiência e continuidade nas nossas operações. As oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD), valorizando a diversidade e a inclusão no nosso time”, destaca o diretor de RH, Marco Aurélio Seraphim.

Os interessados devem encaminhar currículos para os e-mails ou Whatsapp do recrutamento das unidades. Em Ariranha: 17 99613-2591 e recrutamentoariranha@colomboagroindustria.com.br. Em Palestina: 17 99775-5096 e recrutamentopalestina@colomboagroindustria.com.br. Em Santa Albertina: 17 99622-2657 e recrutamentosantalbertina@colomboagroindustria.com.br

Com mais de 85 anos de atuação, a Colombo Agroindústria é um dos principais nomes do setor sucroenergético brasileiro. O grupo opera três unidades industriais estrategicamente localizadas no interior de São Paulo, é proprietário da marca Caravelas, líder no mercado de açúcar, e atua nos segmentos de açúcar (cristal, refinado e orgânico), etanol (hidratado e anidro) e energia.