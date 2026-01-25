Colombo faz Semana de Prevenção de Acidentes junto à comunidade

A Colombo Agroindústria realizará, de 10 a 12 de fevereiro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (SIPATMA), evento que nesta edição ampliará seu alcance, com programação aberta para a participação da comunidade, além de envolver os colaboradores e familiares.

A iniciativa busca promover segurança, saúde e comportamento preventivo, reforçando a construção de uma cultura de cuidado contínuo nas regiões onde a empresa atua. As atividades serão realizadas em Santa Adélia, no dia 10, em Palestina, no dia 11, e em Santa Albertina, no dia 12 de fevereiro, com horários específicos para colaboradores e para a comunidade.

A programação destinada aos colaboradores ocorrerá no período da manhã, com foco em segurança, saúde e meio ambiente, abordando comportamento seguro, percepção de risco e comunicação preventiva. O conteúdo inclui ainda compliance, assédio moral e sexual, Canal de Ética, e reflexões sobre a segurança como valor permanente, sustentabilidade e reciclagem.

No período da tarde, o evento se estende à comunidade, ampliando as orientações sobre comportamento preventivo no trabalho, no trânsito e no ambiente doméstico.

A inclusão da comunidade ganha ainda mais relevância diante de dados recentes sobre acidentes domésticos no país. Segundo o relatório anual da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), divulgado em 2025, 84% dos acidentes elétricos registrados em residências brasileiras no ano passado resultaram em morte.

O levantamento aponta que falhas em conexões, instalações e extensões elétricas respondem por 40% das ocorrências, seguidas por problemas em estruturas externas (32%) e uso inadequado de eletrodomésticos (13%).

É nesse contexto que a programação da tarde da SIPATMA terá foco especial na segurança doméstica e na saúde, com orientações sobre riscos cotidianos, como cuidados na cozinha, uso correto de eletricidade e tomadas, além de práticas preventivas voltadas à proteção das famílias.

Para o CEO da Colombo Agroindústria, Luis Marcelo Spadotto, a ampliação do evento reflete um compromisso que vai além dos limites da empresa. “A segurança é um valor que precisa estar presente na rotina das pessoas, dentro e fora do trabalho. Ao abrir a SIPATMA para a comunidade, queremos compartilhar conhecimento, estimular hábitos preventivos e contribuir para ambientes mais seguros nas regiões onde estamos inseridos”, afirma.

PROGRAMAÇÃO POR CIDADE

Santa Adélia

Local: Salão do Lar dos Velhinhos

Data: 10 de fevereiro

Horário: das 14h às 16h

Endereço: Av. Duque de Caxias, 197

Palestina

Local: Clube PFC de Palestina

Data: 11 de fevereiro

Horário: das 14h às 16h

Endereço: Av. da Saúde, nº 1356

Santa Albertina

Local: Centro Comunitário de Santa Albertina

Data: 12 de fevereiro

Horário: das 14h às 16h

Endereço: Av. Francisco Schmidt, 1330

FEIRÃO DE EMPREGO

No próximo sábado, dia 31 de janeiro, a Colombo Agroindústria realizará Feirão de Emprego em Palmares Paulista. O evento será das 8h às 13h, no Clube Recreativo Francisco Giglio, com vagas para os setores da indústria, agrícola e automotiva. Os candidatos devem apresentar documentos pessoais e currículo atualizado.