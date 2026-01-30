Colombo Agroindústria realiza Feirão de Emprego em Palmares Paulista

A Colombo Agroindústria realiza feirão de empregos em Palmares Paulista neste sábado, 31, com vagas para os setores industrial, agrícola e automotivo. O evento será realizado das 8h às 13h, no Clube Recreativo Francisco Giglio.

Durante o feirão, a equipe de Recrutamento e Seleção estará no local para receber currículos, prestar orientações e realizar a triagem inicial dos candidatos, de acordo com as vagas disponíveis. A ação é aberta ao público e voltada a moradores de Palmares Paulista e região.

Com mais de 85 anos de atuação, a Colombo Agroindústria é um dos principais nomes do setor sucroenergético brasileiro. O grupo opera três unidades industriais estrategicamente localizadas no interior de São Paulo – em Ariranha (matriz), Palestina e Santa Albertina.

Proprietária da marca Caravelas, líder no mercado de açúcar, a companhia se destaca pela tradição, inovação e compromisso com a sustentabilidade e excelência operacional em todas as suas atividades.