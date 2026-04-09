Coleta de lixo domiciliar soma 150 toneladas por dia em Catanduva
Foto: Divulgação/Saec - Trabalho é feito por coletores da Florestana, empresa terceirizada da Saec
Números mostram grandes volumes de resíduos coletados diariamente nas ruas da cidade
Por Da Reportagem Local | 09 de abril, 2026
Números divulgados pela Saec – Superintendência de Água e Esgoto mostram grandes volumes coletados diariamente nos serviços de coleta de lixo domiciliar, volumosos e recicláveis. O trabalho é feito por coletores da Florestana, empresa terceirizada contratada pela autarquia.
De acordo com a Saec, são coletadas 150 toneladas/dia de lixo domiciliar, 30 toneladas/dia de resíduos volumosos e 5 toneladas/dia de materiais recicláveis.
A coleta de lixo domiciliar é realizada três vezes por semana, porta a porta, em todos os bairros. A coleta de recicláveis é feita uma vez por semana em cada localidade. Já a coleta de volumosos ocorre de segunda a sexta, com agendamento pelo WhatsApp 17 3531-0603, opção 6.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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