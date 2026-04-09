Coleta de lixo domiciliar soma 150 toneladas por dia em Catanduva

Números divulgados pela Saec – Superintendência de Água e Esgoto mostram grandes volumes coletados diariamente nos serviços de coleta de lixo domiciliar, volumosos e recicláveis. O trabalho é feito por coletores da Florestana, empresa terceirizada contratada pela autarquia.

De acordo com a Saec, são coletadas 150 toneladas/dia de lixo domiciliar, 30 toneladas/dia de resíduos volumosos e 5 toneladas/dia de materiais recicláveis.

A coleta de lixo domiciliar é realizada três vezes por semana, porta a porta, em todos os bairros. A coleta de recicláveis é feita uma vez por semana em cada localidade. Já a coleta de volumosos ocorre de segunda a sexta, com agendamento pelo WhatsApp 17 3531-0603, opção 6.