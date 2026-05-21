Colégio Catanduva tem matrículas abertas para curso Técnico em Enfermagem

O Colégio Catanduva está com matrículas abertas para o curso Técnico em Enfermagem para o segundo semestre de 2026. As aulas serão realizadas no período noturno e os interessados podem efetuar a inscrição presencialmente ou por meio de agendamento prévio via telefone.

O curso tem estrutura curricular dividida em quatro módulos semestrais e aceita alunos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio, com idade mínima de 17 anos. Após a conclusão dos três primeiros módulos o estudante obtém a certificação de Auxiliar de Enfermagem, podendo ingressar no mercado de trabalho.

A instituição oferece bolsas de estudo que podem chegar a 100%, conforme análise do perfil socioeconômico dos candidatos e disponibilidade de vagas. Durante a formação os alunos realizam estágios supervisionados nos hospitais-escola Emílio Carlos e Padre Albino, mantidos pela Fundação Padre Albino.

As matrículas podem ser feitas até o final de julho com previsão de início das aulas em agosto. O Colégio Catanduva está localizado na rua Monte Aprazível, 297, Vila Guzzo, em Catanduva (SP). Mais informações estão disponíveis na Central de Atendimento pelo telefone (17) 3522-4177 ou WhatsApp (17) 99789-5589.