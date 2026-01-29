Colégio Catanduva recebe treinamento sobre comunicação não violenta

Profissionais de RH da Fundação Padre Albino abordaram técnicas visando relações mais saudáveis

No dia 22 de janeiro, nos períodos da manhã e da tarde, o Colégio Catanduva sediou treinamento sobre Comunicação assertiva e não violenta, promovido por profissionais do setor de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino. A iniciativa teve como objetivo aprimorar as habilidades de diálogo, escuta e colaboração entre os colaboradores.

O treinamento contou com a participação de professores e convidados e foi conduzido por colaboradores do Núcleo de Treinamento e Desenvolvimento que abordou conceitos e práticas voltados à comunicação assertiva, que se caracteriza pela expressão clara e respeitosa de ideias, sentimentos e necessidades, sem atitudes agressivas ou submissas.

Os participantes receberam orientações sobre técnicas de comunicação eficaz, com foco na construção de diálogos mais objetivos e na prevenção de interpretações equivocadas. Também foram discutidas estratégias de escuta ativa, consideradas fundamentais para o fortalecimento das relações interpessoais, da empatia e da cooperação no ambiente institucional.

De acordo com Nathália Simone da Costa, da área de Recursos Humanos - Treinamento e Desenvolvimento, a comunicação assertiva contribui para relações mais saudáveis e produtivas ao permitir que os profissionais expressem seus posicionamentos de forma segura, respeitando os limites do outro.

O treinamento foi encerrado com dinâmica sobre os ruídos da comunicação, destacando como falhas nesse processo podem impactar negativamente o clima organizacional e as relações no cotidiano de trabalho. A ação reforça o compromisso da Fundação Padre Albino e do Colégio Catanduva com o desenvolvimento humano e profissional de seus colaboradores, promovendo ambiente mais harmonioso e colaborativo.