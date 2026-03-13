Colaboradores participam de tour na nova unidade do Hospital Padre Albino

Colaboradores da Fundação Padre Albino participaram de tour pela nova unidade do Hospital Padre Albino. O objetivo foi apresentar a estrutura e permitir que as equipes conhecessem os espaços e serviços oferecidos. Durante o percurso, eles visitaram os diferentes ambientes do prédio e receberam informações sobre a integração com os serviços existentes no hospital.

A diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, destacou a importância do envolvimento dos colaboradores com o novo espaço. “Essa unidade precisa ser cuidada por todos nós, colaboradores, pois ela reflete o nosso propósito de cuidar de gente e valorizar a vida”, afirmou.

O novo complexo hospitalar tem três andares de serviços, pavimento térreo, subsolo e cobertura, com mais de 7 mil metros quadrados de área construída. O prédio também terá passarela aérea que fará a ligação com o edifício da rua Belém, integrando serviços já existentes, como a Unidade I do Centro de Diagnóstico por Imagem, Centro Cirúrgico e Maternidade, aos novos serviços que funcionarão na unidade da rua Manaus.

A nova unidade atenderá convênios, particulares e SUS, oferecendo serviços do Centro de Diagnóstico por Imagem - Unidade II, com exames como ecocardiograma, teste ergométrico, MAPA, Holter, Hemodinâmica e Medicina Nuclear, além da área destinada à instalação de um PET-Scan.

Também estão previstos atendimento oncológico, oftamológico, emergência adulto e infantil e anfiteatro modular com capacidade para até 180 pessoas, destinado a atividades de educação continuada, treinamentos e eventos científicos.