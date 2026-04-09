Colaboradores da Fundação Padre Albino participam da Semana da Saúde

Promovida pela Medicina do Trabalho, em conjunto com o Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT), a Semana da Saúde envolveu os colaboradores da Fundação Padre Albino em atividades alusivas ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril. A iniciativa teve início nesta terça-feira, com atendimentos odontológicos no Hospital Emílio Carlos. A programação segue até amanhã, oferecendo ações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos profissionais da instituição.

A enfermeira do trabalho Ketherine Zaniboni Felice reforçou o convite aos colaboradores. “Durante esse período estão sendo oferecidas avaliações odontológicas, em parceria com a Uniodonto, além de auriculoterapia, massagem facial e bioimpedância, esta última em parceria com o Padre Albino Saúde. As ações acontecem em diferentes unidades, como o AME Catanduva, Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos, Padre Albino Saúde e Recanto Monsenhor Albino. Todos os colaboradores da FPA estão convidados a participar.”

Vitória Algarves Guimarães, técnica do Laboratório de Patologia, compartilhou sua experiência durante a avaliação odontológica realizada no HEC. “Estamos na Semana da Saúde e é muito importante cuidar da nossa boca porque é por ela que tudo começa. Problemas bucais podem afetar outras partes do corpo, como o estômago e o intestino. Por isso, cuidar desde o início faz toda a diferença. Muitas vezes, a gente não sente nada, mas é importante prevenir para evitar problemas mais graves no futuro. Então, venha participar com a gente”, reforça.

Dr. Carlos Augusto Gardesani, dentista cooperado da Uniodonto, enfatizou a relevância da avaliação odontológica, capaz de identificar muitos problemas de saúde. “Como diz o ditado, a saúde começa pela boca. Por meio de um exame simples conseguimos identificar diversos problemas, como cáries, lesões na gengiva e acúmulo de tártaro. A partir dessa avaliação é possível orientar o paciente e prevenir complicações maiores, inclusive doenças mais graves, como o câncer bucal. Além disso, o sorriso é o nosso cartão de visita e cuidar dele reflete diretamente na nossa saúde e bem-estar”, ressaltou.