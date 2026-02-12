Clube do Simcat recebe Festival de Natação com equipes da região

O Clube do Simcat será a sede do Festival de Natação promovido pela Liga de Natação de São José do Rio Preto, com organização do Simcat e da Água Viva, aos cuidados do professor Carlinhos. Até o momento, cinco equipes confirmaram presença na competição. O evento será no dia 14 de março, das 7h30 às 12h, no clube situado na rua Paulicéia, 20, no Jardim Vertoni.

De acordo com os organizadores, o objetivo é divulgar a prática da natação e, por isso, todas as crianças participantes serão premiadas como incentivo à atividade esportiva. Até o momento confirmaram presença no evento a Aquática Rio Preto, Avonat Votuporanga, Água Viva Catanduva, Simcat Catanduva, Prefeitura de José Bonifácio e Felipper Pirangi.

O local foi escolhido pela estrutura oferecida: no ano passado, o Simcat investiu no sistema de aquecimento das piscinas, o que aumentou a prática da natação e hidroginástica no clube. As melhorias contemplam série de investimentos feitos pelo presidente José Roberto de Souza e pela diretoria do Simcat para modernizar o clube, em favor dos funcionários municipais.