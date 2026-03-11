Clube de Rodeio Os Bravos inicia Campeonato dos Três Tambores na sexta

O Clube de Rodeio Os Bravos realizará, em 2026, o 1º Campeonato dos Três Tambores Os Bravos, evento que promete reunir competidores, apaixonados pelo esporte e famílias de toda a região em uma grande celebração da cultura equestre.

A competição será no Recinto de Exposições João Zancaner e contará com três etapas ao longo do ano, reunindo atletas e amazonas que disputarão a tradicional prova dos três tambores, modalidade conhecida pela velocidade, habilidade e sintonia entre cavalo e competidor.

A 1ª etapa começará no dia 13 de março, sexta-feira, a partir das 15h, com sequência no dia seguinte, às 8h. A 2ª etapa será nos dias 8 e 9 de maio, nos mesmos horários, enquanto a 3ª etapa ficará para os dias 3 e 4 de julho, repetindo as faixas horárias.

O presidente Cláudio Romagnolli, convida toda a população e os amantes do cavalo e da cultura sertaneja a prestigiar o evento e acompanhar de perto as disputas, que prometem emoção e grandes performances. A entrada é gratuita, e haverá ampla e completa praça de alimentação, incluindo almoço, churrasco, bebidas e, é claro, aquele chopp gelado.

“O campeonato tem como objetivos valorizar o esporte equestre, incentivar novos competidores e fortalecer a tradição do rodeio e dos três tambores na região, além de proporcionar momentos de lazer e integração para toda a comunidade”, enaltece Romagnolli.

Para os competidores, o campeonato contará com as seguintes modalidades: Teste Horse, Tira Teima, Iniciante, Kids, Mirim, Jovem e Feminino. Mais informações podem ser obtidas com a organização do evento através do WhatsApp 17 99702-1426.