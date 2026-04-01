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Clube da Velha Guarda tem show com Intuição do Forró no domingo
Foto: Divulgação - Baile de Páscoa começa às 19h30 com show do trio Intuição do Forró
Repertório ainda terá bolero, valsa, samba e todos os ritmos para compor uma verdadeira ‘terapia dançante’
Por Da Reportagem Local | 01 de abril, 2026

O Clube da Velha Guarda de Catanduva realizará grande Baile de Páscoa no próximo domingo, dia 5 de abril, com show com a banda Intuição do Forró, que se destaca nas festas pelo país por levar alegria e o melhor do forró, agradando em especial o público da melhor idade.

O repertório ainda terá bolero, valsa, samba e todos os ritmos para compor uma verdadeira “terapia dançante”.

A apresentação começa às 19h30, na av. São Domingos, 900, no Centro, atraindo moradores de Catanduva e região. A noite ainda terá sorteios de brindes aos participantes. Para reservas de mesas, o contato é 17 99116-0606, com Cidinha.

Ainda no mês de abril, em que se comemora o aniversário de Catanduva, o Clube da Velha Guarda terá como atrações Os Morenos do Forró, no dia 12, Renan Banda Show, no dia 19, e Banda Horizon, no dia 26.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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