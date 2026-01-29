Clube Air Cooled Catanduva expõe modelos raros e faz encontro de Fuscas

O clube de colecionadores Air Cooled Catanduva participará da 1ª Feira Turística do Interior, na Estação Cultura. Dois carros ficarão expostos no local, durante toda a programação, de 29 a 31 de janeiro: um Fusca 1973, cor ocre marajó com interior jacarandá e um Fusca 1978, na cor marrom saveiro e interior monocromático. Os dois são exemplares raros e certificados como veículos de coleção.

No sábado, dia 31, o grupo realizará um encontro de Fuscas na área externa do evento, das 9h às 17h. “Esperamos entre 10 e 15 fuscas no sábado e também teremos um banco de Fusca para o pessoal tirar fotos na feira”, destaca o idealizador do grupo, João Vitor Rinaldi Capi. A presença dos antigões foi viabilizada pela Coordenadoria de Turismo, Comtur e Secretaria de Cultura.

O Air Cooled Catanduva foi criado em 2023, reunindo aficionados pelo histórico Fusca. O nome vem do termo em inglês "refrigerado a ar". Como os Fuscas e derivados não têm radiador e, consequentemente, não têm necessidade de água para esfriar o motor, são chamados de air cooled. Os integrantes se reúnem na Praça da República, na segunda sexta-feira de cada mês.