Circuito Sesc de Artes desembarca em Pirangi e Ibirá no final de semana

O Circuito Sesc de Artes chega à sua 18ª edição e integra as comemorações dos 80 anos do Sesc São Paulo, consolidando-se como a maior edição realizada. Ao longo de seis semanas, 133 municípios da Grande São Paulo, do interior e do litoral receberão 123 atividades artísticas gratuitas divididas em 12 roteiros, que somam mais de mil sessões em praças e espaços públicos.

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio, o circuito reafirma seu papel de articular territórios, democratizar o acesso à cultura e promover encontros entre diferentes linguagens e gerações artísticas. Teatro, música, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias compõem programação diversa.

Ao todo, 23 unidades estão envolvidas na realização do projeto. A programação na região atendida pelo Sesc Catanduva passará por Pirangi (11 de abril), Ibirá (12 de abril), Palmares Paulista (18 de abril), Olímpia (19 de abril), Monte Alto (25 de abril) e Bebedouro (26 de abril).

Nas quatro primeiras cidades, o Grupo Baque Caipira apresentará Multiplicando Saberes, em que expressa a beleza visual e sonora da manifestação popular pernambucana Maracatu de Baque Virado, revivendo a musicalidade e a teatralidade dessa rica tradição cultural.

Também na área musical, o Baile do Kayque promove experiência vibrante. Conduzida pela discotecagem do DJ Kayque, a apresentação convida o público a se jogar na dança movido por diversas vertentes da Black Music, com destaque para o Rap, o R&B, o Soul, a Disco e a House.

O circo será representado pela Cia Lótus, com três artistas em desafios de força e gravidade. Números como Roda Cyr, Mastro Chinês e práticas de equilíbrio e acrobacia, em dupla ou em trio, prometem tirar o fôlego da plateia. A trilha musical e os efeitos sonoros serão ao vivo.

Na área da literatura, o grupo Mandingueiras da Pracinha une mediação de leitura, contação de história e brincadeiras cantadas em um diálogo vivo com a Capoeira Angola e a cultura popular na atividade Quintal da palavra, Camará, que acontece dentro de uma instalação lúdica preparada para aguçar os sentidos.

No teatro, o Grupo Flor de Chita apresenta uma intervenção músico-teatral itinerante dedicada a celebrar o folclore brasileiro e tradições populares como a Catira e o Cavalo Marinho, numa apresentação com manipulação de objetos e adereços, Boi-bumbá e minibonecos de Olinda.

As artes visuais estão presentes por meio da oficina Criaturas Fantásticas com Colagem Manual. Durante a atividade, Lizis - Arte Colagem Experimental convida o público a colocar a imaginação para funcionar, criando peças de papel por meio de colagens livres. Ao final, todas as artes serão expostas em um varal poético e repleto de seres recém-inventados.

Já na atividade Estampando com Serigrafia, com Alcides Rodrigues - Amarelo Gráfico, cada participante terá a oportunidade de estampar camisetas ou sacolas de algodão para desfrutar de todas as etapas de uma customização e impressão serigráfica.