Cine Debate exibe amanhã no Sesc filme brasileiro premiado em Brasília

O Cine Debate, projeto de extensão do Imes Catanduva, em parceria com o Sesc, exibe neste sábado, 28, a partir das 14h, o drama autoral brasileiro “Suçuarana” (2024), vencedor de cinco prêmios Candango no Festival de Brasília de 2024. O longa também participou de festivais internacionais como Rotterdam e Chicago.

Sessão e debate são gratuitos e abertos ao público, na sala de ginástica do Sesc Catanduva, conduzidos pelo idealizador do Cine Debate, o jornalista, crítico de cinema e professor do Imes Felipe Brida.

No longa, Dora (Sinara Teles) procura uma terra isolada e perdida no interior de Minas Gerais, conhecida por ‘Vale da Suçuarana’. Sua mãe falava muito sobre o local. Dora acredita que lá irá se encontrar com o verdadeiro eu, e vai em busca desse lugar mítico.

O Cine Debate é um projeto de extensão do curso de Psicologia do Imes Catanduva em parceria com o Sesc Catanduva. Completa 14 anos em 2026 trazendo filmes cult de maneira gratuita à população. Conheça mais sobre o projeto em https://www.facebook.com/cinedebateimes.