Cinco estudantes da região começam a embarcar para intercâmbio

Dois alunos da rede pública da região de Catanduva embarcaram rumo à Nova Zelândia no último final de semana. Eles foram selecionados pelo programa Prontos pro Mundo, do Governo do Estado, e estudarão no exterior por 3 meses, com tudo pago pelo poder público. Ao todo, a Unidade Regional de Ensino de Catanduva terá 5 participantes na atual edição do intercâmbio.

Kelvin Kleiton Pereira de Carvalho, da EE Antônio Carlos, de Catiguá, e Cauã Jose de Moraes, da EE Giuseppe Formigoni, de Santa Adélia, foram os primeiros a embarcar. No próximo sábado, 24, Matheus Tolentino Medrado, da EE Gabriel Hernandez, de Ariranha, segue para o Canadá e, no dia 30, Otávio Augusto Sanches Schmidt, da EE Giuseppe Formigoni, vai para o mesmo destino.

A última a embarcar será a estudante Maria Luiza Cezare Coelho, da EE Bento de Siqueira, de Marapoama. A viagem dela será para a Austrália, com saída prevista para o mês de abril.

De acordo com a Unidade Regional de Ensino, 1.000 alunos foram selecionados para o intercâmbio deste ano, sendo 500 neste primeiro semestre, via notas do Saresp e cursos preparatórios de inglês. Eles terão a oportunidade de aprimorar o idioma em países de Língua Inglesa, como Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia.

“Em breve teremos a lista dos classificados que participarão do próximo intercâmbio. Vinte escolas jurisdicionada à esta URE tiveram estudantes participantes do teste de Proficiência em novembro de 2025. Os 500 melhores estudantes neste exame serão os próximos intercambistas do Programa Prontos pro Mundo 2026”, antecipou a Unidade Regional de Ensino.

TUDO PAGO

O intercâmbio do Prontos pro Mundo é gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação de São Paulo. Documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas em high school, traslados e passagens aéreas serão cobertos. Os alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.