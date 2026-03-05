Cidade tem abertura de 300 novas empresas em janeiro; maioria é do tipo MEI

A Prefeitura de Catanduva divulgou, ontem, que foram abertas 300 novas empresas no município, neste início de ano. O setor de serviços liderou as formalizações, representando mais de 70% das aberturas. Depois aparecem comércio, construção civil, indústria e agropecuária.

O perfil das empresas abertas reforça a predominância das microempresas, que correspondem a 94% dos novos negócios formalizados no período. Os Microempreendedores Individuais (MEIs) tiveram participação expressiva nas formalizações, respondendo por quase três quartos.

Segundo a prefeitura, entre as atividades que mais registraram novas empresas estão: serviços de beleza, como cabeleireiros e estética, serviços administrativos e de apoio, promoção de vendas, transporte de cargas, e comércio varejista de vestuário.

“Os números de janeiro reforçam o ambiente favorável ao empreendedorismo em Catanduva e evidenciam a capacidade do município de estimular a formalização, fortalecer pequenos negócios e ampliar oportunidades de geração de renda”, enaltece o governo municipal.