Catanduva fecha quase 2 mil vagas de emprego em quatro meses

Catanduva não gera empre­gos há meses. Ao contrário, a cidade só fechou postos de tra­balho nesse período, perdendo quase 2 mil vagas de outubro de 2025 a janeiro de 2026. O cenário de estagnação foi comprovado por novos dados divulgados na terça-feira, dia 3, pelo Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo com o relatório, o município fechou 7 vagas em outubro, 112 em novembro e 1.744 em dezembro do ano passado. Já no primeiro mês deste ano, o saldo foi de 66 vagas a menos, fruto de 1.891 admissões e 1.957 desligamentos. Vale lembrar que, em 2025, Catanduva perdeu 111 empregos formais, em números atualizados. O estoque atual é de 42.920 vagas ocupadas.

Com relação a janeiro de 2026, o ano começou com a indústria puxando a abertura de vagas, com 256 ocupações. A construção civil, por sua vez, gerou 59 novos empregos. Em contrapartida, a agropecuária fechou 48 vagas, o comércio 75 e o setor de serviços 258 empregos, mantendo a tendência de queda verificada nos últimos meses do ano anterior.

No Brasil, o saldo de janeiro foi de 112.334 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado foi obtido com a admissão de 2.208.030 pessoas e 2.095.696 desligamentos. Assim como visto em Catanduva, o destaque do mês foi a indústria, que gerou 54.991 postos de trabalho. Por outro lado, o comércio brasileiro amargou saldo negativo de 56.800 vagas.