Cidadania Itinerante faz atendimentos em Santa Adélia e Pindorama

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) levará o Cidadania Itinerante aos municípios de Santa Adélia e Pindorama, entre os dias 2 e 4 de dezembro. O programa oferece serviços gratuitos de documentação e outros direitos básicos. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, até uma hora antes do fim dos atendimentos.

Em Santa Adélia, a unidade móvel estará na Praça Ademar de Barros nesta terça, das 12h às 18h, e na quarta-feira, das 9h às 17h. Já em Pindorama, o atendimento será na quinta-feira, das 9h às 17h, na rua Expedicionários, 600.

Entre os serviços, serão realizados agendamentos de 1ª e 2ª via de RG, de 2ª via de CNH e na Receita Federal; emissão de atestado de antecedentes criminais, da 2ª via de CPF e título de eleitor, e de contas de água e luz; solicitação de 2ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito; consulta ao Serasa; elaboração de currículo; e entrada no seguro-desemprego.

Também serão feitas orientações com o Procon e Defensoria Pública e sobre a plataforma Trampolim, relacionada ao mercado de trabalho; registro de boletim de ocorrência; e recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa.