Cia Os Bardoso celebra 15 anos de trajetória com arte e impacto social

A companhia de humor e improviso Os Bardoso, de Catanduva, completou 15 anos de história dedicados à arte, ao riso e à conexão com o público. Formado por Alex Neves e Lucas Paschoal, o grupo construiu ao longo de sua trajetória sólida reputação no cenário cultural, destacando-se pela criatividade, espontaneidade e interação direta com a plateia.

Desde sua fundação, Os Bardoso têm marcado presença em diversos festivais de teatro e humor, incluindo participações no tradicional Fringe, de Curitiba, e realizado inúmeras apresentações de improvisação teatral que conquistaram públicos de diferentes idades.

O grupo se destaca por espetáculos dinâmicos e únicos, construídos a partir das sugestões da audiência, transformando cada apresentação em uma experiência exclusiva.

Ao longo desses 15 anos, a companhia também levou sua arte para diferentes espaços, atuando tanto em eventos particulares quanto em apresentações nos teatros municipais, sempre com o objetivo de promover entretenimento de qualidade e valorizar a cultura do improviso.

“Além do trabalho artístico, Os Bardoso desenvolvem campanhas sociais, utilizando o humor como ferramenta de transformação e inclusão, contribuindo com ações que fortalecem o acesso à cultura e o impacto positivo na comunidade”, destaca Lucas Paschoal.

Para o grupo, o aniversário de 15 anos reforça a importância do humor e da improvisação como formas de expressão cultural e aproximação entre artistas e público. Eles ressaltam: “A data de 19 de fevereiro simboliza não apenas o início da companhia, mas também a consolidação de um legado construído com criatividade, parceria e paixão pelo palco.”