Cia. Os Bardoso celebra 15 anos com show de improviso inédito neste sábado

​Os Bardoso - Cia. de Teatro, Humor e Improviso, de Catanduva, alcançaram um marco histórico em sua jornada: 15 anos de fundação, completados no último dia 19 de fevereiro. Para celebrar a data em grande estilo, o grupo promove um espetáculo especial de aniversário neste sábado, dia 28 de março, a partir das 20h30, no Teatro Municipal Aniz Pachá.

​A noite comemorativa contará com a participação de um convidado de peso do cenário nacional: o ator, comediante e improvisador Rafael Pimenta, conhecido por seus trabalhos no canal Porta dos Fundos e com a Cia. Barbixas de Humor.

​Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do grupo (www.linkfly.to/OSBARDOSO) com valores promocionais antecipados. Para mais informações, o público pode entrar em contato direto pelo Instagram @osbardoso ou pelo WhatsApp 17 99168-2009.

​A companhia foi criada em 2011 com o intuito de levar alegria a todos de forma inusitada, baseando suas criações no humor e no improviso. Liderada hoje pelos atores Alex Neves e Lucas Paschoal – e com uma equipe técnica essencial (as carinhosamente chamadas "Bardosetes") composta por Adalto Miranda, Grazielly Eleno Neves, Kelvin Margonar, Rannyele Luz, Victor de Oliveira.

​Ao longo de uma década e meia, o nicho de atuação d'Os Bardoso se pluralizou, passando por esquetes, campanhas sociais, treinamentos empresariais, palestras, contando ainda com participação em grandes eventos, como o prestigiado Festival de Teatro de Curitiba (Fringe) em 3 anos distintos, Festivais de Teatro de toda Região, além de marcarem presença no set do filme “Furnas Fundas” (Netflix), gravado em 2023.

PROJETOS SOCIAIS

Desde 2022, os trabalhos tiveram intensa consolidação para o coletivo, que firmou ainda mais sua identidade como um Ponto de Cultura reconhecido no Brasil, neste último ano. ​Entre os destaques desta etapa da jornada está a execução de projetos sociais, inúmeras peças com temáticas com cunho educacional, informativo e de direitos sociais, abrangendo e conscientizando públicos de todas as idades.

Os projetos transformaram o cenário local, tal como o Empalcados, que oferece aulas gratuitas à população, ampliando a oportunidade a todos que desejam vivenciar o teatro e a cultura. A iniciativa descentralizou a arte, levando espetáculos gratuitos e com ingressos populares, democratizando de forma efetiva o acesso ao teatro.

​O CONVIDADO

​Para coroar a festa de 15 anos, Os Bardoso trazem Rafael Pimenta, um dos maiores nomes da improvisação no país e no mundo. Ator, diretor e comediante, Pimenta possui currículo brilhante. Ele foi selecionado entre mais de 10 mil inscritos para o reality show "Futuro Ex-Porta", do canal Porta dos Fundos, e atua frequentemente como convidado no espetáculo "Improvável", da Cia. Barbixas de Humor.

​Sua bagagem internacional é de excelência: em 2022, Rafael sagrou-se Campeão Mundial de Improvisação Teatral em formato competitivo, na cidade de Lisboa, em Portugal. Além dos palcos, ele tem forte presença no audiovisual, protagonizando as séries “Necrópolis” (Netflix) e “Condomínio Jaqueline” (Fox), o documentário "Pimenta no Clima" e encabeçando projetos digitais de sucesso.

​O IMPROVISO

​Para quem ainda não conhece a linguagem que consagrou Os Bardoso, o espetáculo baseia-se em jogos teatrais que compõem uma apresentação icônica e totalmente espontânea, sem um roteiro ou texto pré-definido. ​Não há dois espetáculos iguais. As encenações nascem ali, na hora, utilizando como base o ambiente, os estímulos dos parceiros de palco e, principalmente, as sugestões e a participação direta da plateia. Tudo depende única e exclusivamente do momento e da genialidade instantânea dos atores.