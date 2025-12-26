Cia Empalcados apresenta Show de Improviso com ingressos a R$ 2

A Cia. Empalcados apresenta neste domingo, dia 28 de dezembro, às 19h, o "Show de Improviso", em encerramento do ano e trabalhos da companhia neste ano de 2025, como forma de gratidão e partilha. A exibição será na sede do grupo teatral, localizada na rua Minas Gerais, 454 - 1°Andar.

Sem roteiro, sem rede de proteção e com o público no comando. É assim que o Empalcados sobe ao palco, para uma apresentação onde o inesperado é a única regra. Fugindo das peças convencionais, o espetáculo aposta no improviso puro, transformando a plateia em coautora de cada cena.

​A montagem é o ápice de um rigoroso trabalho de pesquisa. Longe de ser apenas "bagunça", o que se vê é resultado de laboratórios semanais e oficinas onde os atores mergulham em referências históricas do teatro para dominar a arte de criar no agora. O resultado? Uma fusão de técnicas clássicas com o dinamismo do humor contemporâneo.

Durante a noite, os temas são lançados pelos próprios espectadores. A partir dessas sugestões, o elenco desenvolve cenas curtas e "jogos" teatrais que podem ir do drama épico à comédia rasgada em segundos. O grande atrativo, porém, é a exclusividade: por ser inteiramente improvisado, o show que acontecerá nesta noite jamais será repetido e visto novamente!

​"Trata-se de uma experiência efêmera. Quem estiver na plateia presenciará histórias que nascem e morrem ali, naquele exato momento", afirma a Alex Neves.

​Para quem busca uma noite de gargalhadas e quer ver o teatro sendo construído em tempo real, o convite está feito. Só não espere o mesmo de sempre — até porque, nesta peça, ninguém sabe o que vai acontecer no próximo segundo.

ELENCO

A peça terá Alex Neves e Lucas Pascoal como diretores, produtores e mestres de cerimônia e elenco com Alice Vargas, Crepaldi, Davi, Hyuto, Isadora Ramos, JottaP Borghi, Julia Spina, Kay Tamarozzi, Lucas Gabriel, Negokal, Luz, Murilo Meira, Pedroka, Yui Zorgette e Yuki.

INGRESSO

A companhia fará um ingresso colaborativo para custear o aluguel de cadeiras para a apresentação da noite, com valor de R$ 2, de forma voluntária, que pode ser adquirido com um dos membros da Cia. A Cia. Empalcados é o fruto de uma iniciativa de impacto social lançada pela Cia. Os Bardoso em 2024, cuja missão incentivar a cultura e servir como vitrine para talentos emergentes na região.