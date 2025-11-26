Cerimônia marca entrega da terceira subestação de energia

Foi inaugurada na manhã desta terça-feira, 25, a nova subestação de energia de Catanduva, a SE Catanduva III. Construída pela Energisa Sul-Sudeste no Cidade Jardim, a subestação já está energizada e tem capacidade de atender a demanda energética de 21 mil clientes, o que abrange 50 mil pessoas.

A entrega oficial reuniu diretores, gerentes e profissionais de diferentes áreas da distribuidora de energia, juntamente com autoridades públicas, empresários e comerciantes.

Além da subestação, a Energisa entregou uma nova linha de distribuição de alta tensão de 138 mil volts, totalizando investimento de R$ 38 milhões, que resultará em melhor qualidade no fornecimento de energia para residências, comércios, estabelecimentos públicos e privados de diversas localidades do município.

Entre os bairros beneficiados estão o Distrito de Roberto e segmentos rurais ao sul do município; Jardim dos Coqueiros 1 e 2, Alto da Boa Vista 2, Jardim Soto, Jardim Aeroporto, Parque Joaquim Lopes, Jardim Alpino, Jardim Oriental e Conjunto Habitacional Prefeito Pedro Nechar.

“É motivo de grande satisfação entregar essa obra para a população de Catanduva. Sabemos o quanto a energia é imprescindível para o desenvolvimento econômico e social, porque é um produto que viabiliza novas tecnologias, oportunidades de emprego e renda, acesso à educação e cultura. Por essa razão, com a nova subestação em operação, podemos assegurar maior qualidade na distribuição da energia elétrica para o município que está em expansão”, destacou o diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste, José Adriano Mendes Silva.

Para o prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo, a inauguração da nova subestação é sinônimo e de um futuro promissor para a cidade. “Estamos muito felizes em participar dessa entrega que representa mais segurança e estabilidade no fornecimento de energia para as pessoas dessa região da cidade, para as empresas aqui instaladas e também para as novas que virão. Assim como a Energisa, estamos sempre trabalhando com o compromisso de levar o desenvolvimento para toda a nossa população”.

MODERNIDADE

Construída de acordo com as mais modernas técnicas de engenharia em uma área de 8 mil m², doada pela Prefeitura de Catanduva, a nova subestação representa aumento da capacidade energética do município em cerca de 30%, na comparação com o cenário atual, permitindo que novas indústrias possam se instalar na cidade e as já existentes ampliem suas operações.

“Estamos entregando mais uma subestação totalmente automatizada, com equipamentos modernos e tecnologia que possibilitam procedimentos remotos, sem a necessidade de deslocar equipe”, reforça o diretor Técnico Comercial, Guilherme Damiance Souza, detalhando que a estrutura foi projetada para manter a sustentabilidade do município pelos próximos 20 anos.