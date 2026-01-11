Centro de Línguas do Instituto Federal abre processo seletivo para 2026

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Centro de Ensino de Línguas (Celin) do Instituto Federal de São Paulo – campus Catanduva, com início das aulas neste primeiro semestre de 2026. Os interessados devem se inscrever até 1º de fevereiro nos formulários virtuais que estão disponíveis no portal da instituição. O endereço é https://ctd.ifsp.edu.br.

Entre os cursos oferecidos estão Libras Básico, a partir de parceria com o Senac e idade mínima de 13 anos, e Libras Conversação, em que é preciso ter mínimo de 16 anos e curso básico de Libras. São 30 vagas para cada turma com aulas presenciais. No Libras Básico, de segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 22h, enquanto o Libras Conversação será às segundas, das 19h às 21h.

Também há cursos de Inglês, com três opções. O Inglês Básico em parceria com o Senac tem aulas presenciais de segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h, de fevereiro a julho. Para participar é preciso ter mínimo de 11 anos, Ensino Fundamental completo e renda familiar mensal per capita de até R$ 3.242. Neste caso, estão disponíveis 30 vagas.

Os outros dois cursos de inglês são no modelo EaD, de ensino a distância, sendo Inglês Básico - Caderno 1, com 40 vagas e aulas às segundas, das 19h às 20h; e Inglês Básico - Caderno 5, com 30 vagas e aulas às quartas, das 16h às 17h - sendo necessário ter completado o Caderno 4 ou realizar avaliação de nivelamento. Nos dois casos é preciso ter ao menos 14 anos de idade.

Por fim, também há o curso de Espanhol EaD - Caderno 3, com 30 vagas, idade mínima de 14 anos e tendo como pré-requisito a conclusão do Caderno 2 ou realizar a prova de nivelamento para atestar os conhecimentos. As aulas semanais serão às segundas, das 19h às 20h. Todos os cursos terão as listas de classificados e de espera divulgadas no dia 3 de fevereiro.