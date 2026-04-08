Centro de Educação Ambiental recepcionou quase 300 alunos em março

O mês de março foi de muito movimento, descobertas e conexão com a natureza no Centro de Educação Ambiental (CEA), que fica junto ao Zoológico Municipal. Participaram das atividades alunos das EMEIs Vanir Martinho Braz, Elissa Schettini Capuano e Nardi Ignotti, além dos alunos da Escola Adventista e da EMEF Regina Tereza Savazzi, de Elisiário.

Ao todo, 284 visitantes mergulharam em temas fundamentais para o futuro: a importância da água, preservação da fauna e flora, sustentabilidade e até empreendedorismo ambiental.

Para abrir o mês de abril, a criançada da EMEI Nardi Ignotti marcou presença no espaço para uma missão especial: celebrar antecipadamente o Dia Nacional do Solo (15/04).

Os pequenos aprenderam na prática sobre os diferentes tipos de solo, texturas e cores, a montar uma composteira utilizando resíduos do próprio zoológico e entenderam como restos orgânicos se transformam em adubo rico e nutritivo para as plantas. “Ver o brilho nos olhos de cada criança ao descobrir que pode ajudar o planeta é a nossa maior recompensa”, divulgou o CEA.