Centro de Capacitação tem inscrições abertas para curso sobre Inteligências Artificiais

Estão abertas as inscrições para o Curso Inteligências Artificiais Generativas Aplicadas à Programação – ChatGPT, oferecido pelo Centro de Capacitação Qualifica Mais, mantido pela Prefeitura de Catanduva. A iniciativa tem parceria com o Senai, que sediará as aulas.

No curso o aluno aprenderá a desenvolver soluções utilizando IA generativa, com foco na otimização de códigos e aumento da produtividade. Uma excelente oportunidade para quem deseja se atualizar e se destacar na área de tecnologia.

As aulas são gratuitas e serão realizadas de 8 de abril a 14 de maio, às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30. Para participar é preciso ter idade mínima de 16 anos e possuir Ensino Fundamental completo. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 17 3524-1398.