Celebração a São Sebastião terá tríduo, quermesse e show de prêmios

A Paróquia Santa Rita de Cássia, de Catanduva, inicia programação especial em louvor a São Sebastião no próximo sábado, dia 17. Entre os destaques da agenda estão o Tríduo, que proporciona momentos de oração e reflexão em preparação para o dia de São Sebastião, e a grandiosa quermesse com show de prêmios, que contribui para a união da comunidade.

Segundo padre Rosinei, a memória de São Sebastião, mártir e defensor da Igreja, é celebrada no dia 20 de janeiro. “É invocado como protetor contra epidemias e defensor dos oprimidos, sendo um exemplo de coragem, perseverança e fidelidade a Deus. Sua história inspira muitos fiéis ao redor do mundo, especialmente no Brasil, onde é padroeiro de várias cidades, incluindo Ribeirão Preto e Rio de Janeiro”.

O Tríduo acontecerá de 17 a 19 de janeiro, com o tema “São Sebastião, soldado intrépido de Jesus Cristo”. No 1° dia, sábado, haverá missas às 15h e às 19h, com o tema “São Sebastião, valente defensor da fé”. No 2º dia, domingo, as missas serão às 7h, 9h e 19h, trazendo “São Sebastião, advogado dos desesperados e pecadores”. No 3° e último dia do tríduo, na segunda-feira, a missa das 19h30 abordará “São Sebastião, transpassado dolorosamente pelas setas”.

Por fim, na terça-feira, Dia de São Sebastião, a missa festiva será celebrada na rua Mandaguaçu, 239, no bairro Sebastião Moraes, às 19h30 - local da construção da nova igreja. Após a missa, haverá a Noite do Pastel. Para mais detalhes e informações, acesse o Instagram @paroquiastcat ou ligue 17 3523-4771. A Paróquia Santa Rita de Cássia fica na rua Birigui, 1,169, no bairro Nosso Teto, em Catanduva.

QUERMESSE

A quermesse será no sábado, 17, no Salão Paroquial da Igreja Santa Rita, a partir das 19h. Haverá churrasco, frango, pastel, doces e bebidas, além de show de prêmios, com cartela vendida a R$ 25 e as seguintes premiações: 1º prêmio – R$ 1.500, 2º prêmio – R$ 1.500, 3º prêmio – R$ 5.000.

A inspiração, como sugere padre Rosinei, é promover a fraternidade e o espírito comunitário. O evento será em prol das obras da Comunidade de São Sebastião, em fase de construção. “É um grande anseio de todos os fiéis e que agora já se concretiza em fase da alvenaria”, celebra.