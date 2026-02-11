CEI da Câmara determina perícia técnica em loteamento investigado

Os vereadores Marcos Crippa, Marquinhos Ferreira e Gordo do Restaurante, membros da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara de Catanduva que apura possíveis irregularidades na Saec - Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, fizeram nova reunião para análise de documentos, nesta terça-feira, 10.

No encontro, os três parlamentares determinaram perícia técnica no loteamento. Também participaram da reunião o advogado Dr. Márcio Thomazini, gestor jurídico da Câmara, e da servidora Adriana Senhorini, que faz o secretariado e demais trâmites da CEI, que foi instaurada na sessão extraordinária de 15 de dezembro de 2025.

Segundo o presidente da CEI, vereador Marcos Crippa, denúncias anônimas encaminhadas ao Legislativo apontaram possíveis irregularidades – em tese – na Saec no loteamento Boulevard, localizado em Catanduva, nas proximidades da rodovia Washington Luís.

“Analisamos novos documentos e deliberamos sobre a contratação de uma empresa especializada para uma perícia no loteamento. Após essa perícia, teremos um laudo técnico que nos trará detalhes para continuar os trabalhos de apuração. Agora o setor competente da Casa vai realizar os trâmites para a contratação da empresa que será responsável pela perícia”, explicou Crippa.

O vereador Marquinhos Ferreira é o relator da Comissão e o vereador Gordo do Restaurante é membro. Os parlamentares farão uma nova reunião em breve.