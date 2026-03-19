CEI da Câmara aprofunda investigações com análise de documentos

A Câmara de Catanduva deu continuidade, nesta terça-feira, 17, aos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada para apurar possíveis irregularidades na fiscalização de obras do loteamento Boulevard, em implantação no município.

A comissão, formada pelos vereadores Marcos Crippa (presidente), Marquinhos Ferreira (relator) e Gordo do Restaurante (membro), reuniu-se para análise de novas documentações encaminhadas ao Legislativo. Os materiais fazem parte do conjunto de provas que subsidiam a investigação em andamento.

A CEI tem o objetivo de investigar eventuais falhas na atuação da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) na fiscalização das obras do loteamento. A apuração também busca identificar responsabilidades quanto à execução dos serviços, com atenção especial à atuação da empresa responsável pelo empreendimento.

Durante a reunião, os parlamentares concentraram esforços na verificação técnica dos documentos recebidos, etapa considerada fundamental para o andamento dos trabalhos da comissão. A análise detalhada permitirá a identificação de possíveis inconsistências, além de subsidiar futuras oitivas e diligências.

Os trabalhos da CEI contam com o suporte jurídico do advogado da Câmara Municipal, Márcio Thomazini, bem como com o apoio administrativo da servidora Adriana Senhorini, designada para atuar no secretariado geral da comissão.