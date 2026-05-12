Catiguá realiza Porco à Paraguaia em prol do Hospital de Câncer

Catiguá promove no próximo domingo, dia 17 de maio, o 1º Porco à Paraguaia, com 100% da renda destinada ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). O evento será realizado na Casa Flor, na av. José Zancaner, 1257, reunindo a comunidade em torno dessa iniciativa solidária.

O almoço será servido das 12h às 14h30 e os convites estão à venda por R$ 50, garantindo cardápio completo com porco à paraguaia, feijão gordo, arroz, mandioca, farofa, maionese, salada de batata, patê de alho, pão e vinagrete. As bebidas serão vendidas à parte.

Além do almoço haverá show de prêmios e, na compra do convite o participante já estará concorrendo a uma TV de 40 polegadas. A iniciativa busca arrecadar recursos para contribuir com o custeio dos atendimentos e tratamentos oferecidos pelo HCC, que atende pacientes de Catiguá e de diversas cidades da região.

Os convites podem ser adquiridos pelos telefones: (17) 99642-9602 – Perpétua, (17) 99161-7658 – Fernando, (17) 99645-0997 – Elton, (17) 99231-7623 – Guilherme Campos ou (17) 99727-0761 - Maria Donabon.

“Participar é uma forma de unir solidariedade e colaboração, contribuindo diretamente para a continuidade do cuidado oferecido aos pacientes oncológicos”, convidam os organizadores.