Catiguá abre seleção para contratar psicólogo e assistente social
Foto: Prefeitura de Catiguá - Contratação da Prefeitura de Catiguá será em caráter emergencial e temporário
Inscrições vão de 26 a 30 de janeiro, na sede da Secretaria Municipal de Educação
Por Da Reportagem Local | 20 de janeiro, 2026

A Prefeitura de Catiguá abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de psicólogo e assistente social. A seleção será feita por análise de currículo e os requisitos estão no edital disponível no site www.catigua.sp.gov.br.

O período de inscrição será de 26 a 30 de janeiro de 2026, na sede da Secretaria Municipal de Educação, na rua José Serafim, nº 210, Santa Isabel, em Catiguá, durante o horário regular de atendimento, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

Candidatos que residem em outros municípios ou que não possam comparecer pessoalmente poderão receber informações e realizar a inscrição pelo e-mail educatigua.sp@gmail.com, encaminhando a Ficha de Inscrição, bem como demais documentos originais ou autenticados.

Para concorrer às vagas é preciso ter graduação na área, com registro no respectivo conselho de classe. Nos dois casos, a jornada será de 30h, com remuneração de R$ 2.045,79. Conforme o edital, não há quantidade específica de vagas, sendo o objetivo formar cadastro reserva.

Finalizado o período de inscrição, a Comissão de Acompanhamento do PSSE nº 01/2026 verificará, controlará e conferirá a documentação entregue pelos inscritos, procedendo à aplicação da pontuação prevista no edital para cada um dos documentos apresentados.

A ordem de classificação será definida considerando a somatória da pontuação aferida. As Listas Classificatórias Geral e PcD serão publicadas nos locais de praxe na Sede de Educação, no site da prefeitura e Diário Oficial, com indicação de prazos para apresentação de recurso.

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
