Catanduvenses entregaram pouco mais de 13,3 mil declarações do IRPF

A Receita Federal recebeu até a última quarta-feira, dia 29 de abril, 13.301 declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de contribuintes catanduvenses. No país, o número é de mais de 15 milhões, enquanto no estado de São Paulo são pouco mais de 5,3 milhões.

O prazo para acertar as contas com o leão vai até o último minuto do dia 29 de maio e a expectativa do órgão é receber 44 milhões de declarações no período legal. Em Catanduva, a estimativa é que 34.853 declarações sejam entregues, com alta de 1,03% com relação a 2025.

De acordo com a Receita Federal, das mais de 13.300 declarações entregues até agora, 56,7% utilizaram o modelo pré-preenchido. Do total, 70,5% têm imposto a restituir e 74,9% escolheram o pagamento via Pix. A média de idade dos contribuintes é de 48 anos e 40% são mulheres.

Para fazer a declaração, o contribuinte deve acessar https://www.gov.br/receitafederal e clicar no banner “Meu Imposto de Renda”. A partir daí, ele poderá optar por baixar o Programa Gerador de Declaração, utilizar o aplicativo da Receita Federal ou fazer o preenchimento online.

Neste ano, estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (alteração em relação aos R$ 33.888,00 no ano passado), assim como as que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920,00 (antes, R$ 169.440,00).

Estão, portanto, isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2025, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Os demais critérios de obrigatoriedade mantiveram-se os mesmos e podem ser consultados no site.