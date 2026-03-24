Catanduvenses devem entregar 34,8 mil declarações do IRPF neste ano

A Receita Federal espera receber 34.853 declarações do IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física em Catanduva, em 2026. O número representa aumento de 1,03% em relação ao total de 34.496 entregues dentro do prazo no ano passado. O prazo para envio dos documentos começou nesta segunda-feira, 23, às 8h, tendo como data-limite o dia 29 de maio.

Em consulta feita pelo jornal O Regional no Painel de Gerenciamento de Declarações da Receita Federal, nas primeiras três horas de funcionamento do sistema, 268 catanduvenses já acertaram suas contas com o leão. Desse total, 69,8% das declarações foram simplificadas, 35,4% no modelo pré-preenchido e 84,3% optaram pelo Pix para a restituição.

Para fazer a declaração, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal a partir do endereço https://www.gov.br/receitafederal e clicar no banner “Meu Imposto de Renda”. A partir daí, ele poderá optar por baixar o Programa Gerador de Declaração em seu computador, utilizar o aplicativo da Receita Federal em seu celular ou fazer o preenchimento online.

O preenchimento online recebeu várias melhorias em relação ao ano passado. A interface de ajuda está mais amigável e o sistema agora emite alertas para erros comuns, tais como pagamentos para dependentes sem a declaração de rendimentos e despesas médicas elevadas.

No ano passado, mais de metade dos contribuintes optaram por utilizar a declaração pré-preenchida – em Catanduva esse índice foi de 47,2%. Ao utilizar essa opção, o sistema automaticamente preenche campos da declaração para agilizar o processo e reduzir a possibilidade de erros, tais como: rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais.

O recurso está disponível para os cidadãos que tem conta gov.br nível prata ou ouro. “Os dados da declaração pré-preenchida são enviados por terceiros, tais como empregadores, prestadoras de serviços de saúde, imobiliárias, cartórios e instituições financeiras. Assim, é importante que o próprio contribuinte verifique se as informações estão corretas”, alerta a Receita Federal.

Em caso de divergência, o contribuinte deve informar os valores efetivamente pagos ou recebidos, guardando os comprovantes das transações em caso de fiscalização.

Quem está obrigado a declarar

Neste ano, estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (alteração em relação aos R$ 33.888,00 no ano passado), assim como as que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920,00 (antes, R$ 169.440,00).

Estão, portanto, isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2025, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Os demais critérios de obrigatoriedade mantiveram-se os mesmos e podem ser consultados no site.

DECLARAÇÕES ANO A ANO CONTRIBUINTES DE CATANDUVA ANO ENTREGUES NO PRAZO 2025 34.496 2024 34.662 2023 33.401 2022 29.808 2021 28.495

Fonte: Receita Federal