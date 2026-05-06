Catanduvense vai a Matão em busca da primeira vitória na Segundona

O Grêmio Catanduvense volta a campo neste sábado, 9 de maio, às 15h, em busca da sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha. O duelo válido pela 4ª rodada do torneio será contra a Matonense, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão.

Os dois times vivem situações opostas na competição. Enquanto o Bruxo amarga a lanterna do grupo, ainda sem pontuar em seu retorno às competições oficiais depois de 5 anos, a Matonense é vice-líder com 6 pontos, e segue no encalço do Independente, de Limeira, que tem 9.

A campanha da equipe de Catanduva na Segundona começou desastrosa, com goleada por 6 a 0 diante do Santacruzense, em jogo que teve elenco provisório, sem goleiros e sem reservas, devido a atraso no registro dos jogadores, segundo justificou o presidente Sérgio Gomes.

Nas duas rodadas seguintes, com o grupo recomposto, o Grêmio Catanduvense conseguiu equilibrar os jogos, mas não evitar mais duas derrotas. Primeiro em casa para o São Carlos e depois fora dos seus domínios, contra o Mogi Mirim. Nos dois casos, o placar foi de 2 a 1.

Após o confronto com a Matonense, o Bruxo recebe o líder Independente, no dia 17 de maio, domingo, no Estádio Silvio Salles. Já as rodadas seguintes serão contra o Santacruzense, em casa, São Carlos, fora, Mogi Mirim, fora, Matonense, em casa, e Independente, fora de casa.