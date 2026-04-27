Catanduvense perde em estreia em casa e segue na lanterna da Bezinha

O Grêmio Catanduvense perdeu de novo no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Em duelo contra o São Carlos, na manhã de domingo, o Bruxo foi batido por 2 a 1 no Estádio Silvio Salles, em jogo que marcou a estreia do time diante de sua torcida depois de 5 anos fora dos gramados.

Com o resultado, o Catanduvense segue na lanterna do Grupo 2, sem pontuar em dois jogos, enquanto o adversário manteve 100% de aproveitamento e alcançou o topo da tabela, com 6 pontos. O Independente também tem 6, Santacruzense e Matonense têm 3, Mogi Mirim tem zero.

No jogo de domingo, o São Carlos dominou os donos da casa durante boa parte do confronto. A Águia da Central abriu o placar aos 35 minutos com Talisson, que acertou chute da entrada da área, no ângulo. Cinco minutos depois em contra-ataque rápido, Dudu Black fez o segundo gol.

O gol do Catanduvense foi aos 18 minutos do segundo tempo com Vini, em cobrança de pênalti. Com novo ânimo, o time passou a se lançar ao ataque em busca do empate. A partida ficou aberta e disputada, mas a Águia soube segurar a pressão e garantir mais três pontos.

O próximo adversário do Bruxo será o Mogi Mirim, no jogo dos desesperados, no próximo sábado, 2 de maio, às 15h, no estádio Vail Chaves, na casa do adversário.