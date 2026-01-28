Catanduvense Luis Paulo Supi fica em 3º lugar no Brazil Chess Open Floripa

O enxadrista catanduvense Luis Paulo Supi ficou na 3ª colocação no Brazil Chess Open – Floripa, uma das mais importantes competições de xadrez do continente. O evento reuniu 540 jogadores de 20 países no Lira Tênis Clube (LTC) e no Hotel Faial Prime Suites, em Florianópolis, com presença dos grandes mestres do cenário nacional e internacional da modalidade.

Supi ficou em terceiro com 8,5 pontos, a mesma pontuação dos concorrentes que ficaram à sua frente: o campeão André Diamant e o norueguês Aryan Tari, terceiro melhor no país europeu. Ao todo, 10 grandes mestres brasileiros participaram das disputas, incluindo o multicampeão GM Rafael Leitão, atual número 1 do Brasil no rating Fide - Federação Internacional de Xadrez.

“Muito feliz com o meu xadrez aqui. Mais uma vez jogando de forma bastante consistente. Agora me aproximando ainda mais do meu objetivo dos 2.600 (2.581)”, celebrou Supi, fazendo referência ao rating Fide. “E o principal: jogando há um bom tempo o xadrez que eu trabalhei bastante para voltar a jogar”, analisou o profissional, em postagem nas redes sociais.

Ele também reconheceu que poderia ter ido mais longe. “Saio com a sensação de que dava pra ter feito ainda mais pontos levando em conta as posições que tive no torneio, mas obviamente a esta altura não posso reclamar de nada”, complementou Supi, fazendo vários agradecimentos, poucas semanas depois de ser tricampeão brasileiro e garantir vaga na Olimpíada de 2026.