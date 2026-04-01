Catanduvense encara altimetria pesada e se destaca no L’Étape Cunha

O ciclista Edson Corradi, de Catanduva, foi um dos destaques regionais no exigente L’Étape Cunha by Tour de France presented by Nubank, realizado no último domingo, 28 de março, na cidade de Cunha/SP. Enfrentando um dos percursos mais duros do calendário amador nacional, o atleta completou a prova longa — com 110 quilômetros e cerca de 2.400 metros de altimetria acumulada — com desempenho expressivo diante de um pelotão numeroso e qualificado.

Corradi cruzou a linha de chegada na 14ª colocação em sua categoria, entre 93 competidores, além de garantir a 77ª posição na classificação geral, em um universo de 543 ciclistas. O resultado reforça a consistência do atleta catanduvense em provas de estrada de alta exigência física.

O evento marcou a abertura da temporada 2026 do ciclismo amador brasileiro e reuniu atletas de diferentes níveis entre os dias 27 e 29 de março. Inspirado na atmosfera do Tour de France, o L’Étape oferece uma experiência imersiva, com estrutura profissional e desafios técnicos que colocam à prova resistência, estratégia e preparo dos participantes.

Com largada às 6h no portal de Cunha, o percurso principal levou os ciclistas às exigentes estradas da Serra da Mantiqueira, conhecidas pelas subidas curtas, porém extremamente inclinadas. O tradicional trecho “Rei da Montanha” foi um dos pontos decisivos da prova, exigindo potência e controle em meio a curvas sinuosas e variações constantes de terreno.

Além do desafio esportivo, a organização garantiu alto padrão de segurança e suporte ao longo do trajeto, com vias totalmente fechadas, pontos de hidratação e alimentação, assistência mecânica e atendimento médico. Ainda assim, fatores como a mudança brusca de clima na serra exigiram atenção redobrada dos atletas.

A participação de Edson Corradi reforça o nome de Catanduva no cenário do ciclismo de estrada, evidenciando o crescimento da modalidade na região e a presença de atletas preparados para competir em provas de alto nível no país.