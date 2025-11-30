Catanduvense conquista o 3º lugar no Mundial de Jiu-Jitsu

O catanduvense Fábio Rossi conquistou o 3º lugar no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), na última quinta-feira, 27. Após vencer duas lutas e cair na semifinal por um detalhe, o atleta voltou para casa com a medalha de bronze da categoria Faixa Preta Master 2 pesadíssimo. A competição foi no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Esse foi o último campeonato disputado por Fábio Rossi em 2025. “Agora em dezembro, eu tiro um tempo para descansar, relaxar os músculos e me preparar para o próximo ano”, projeta, que está sempre lutando por títulos. “Tudo que competi este ano eu fiquei no pódio, em segundo e terceiro lugar, mas planejo pegar o primeiro lugar em todas as competições que eu participar.”

Em um panorama geral, o ano de 2025 foi bom para o esportista de Catanduva, segundo ele mesmo avalia. “Foi um ano bem satisfatório, todos os campeonatos em São Paulo eu consegui pontuar e medalhar. No campeonato de quinta-feira enfrentei 16 competidores e é difícil enfrentar atletas do mundo inteiro, mas graças a Deus deu certo e conquistei o bronze.”