Catanduva vence o União Barbarense e cola nos líderes da Série A3

O Catanduva bateu o União Barbarense por 3 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Silvio Salles, em partida válida pela 7ª rodada do Paulistão da Série A3. Os gols foram anotados por Brito, duas vezes, e Bruno Nunes - que retornou ao time nesta semana e marcou nos acréscimos. Com o resultado, o Santo volta a vencer após dois jogos e salta para a terceira colocação, com 14 pontos.
Já o União Barbarense, que buscava a vitória para ultrapassar o rival, estacionou nos 9 pontos e permanece na 8ª posição, no limite da zona de classificação, podendo perder postos ao final da rodada.
"O time vem sendo muito sólido na parte defensiva. É experiente, já conhece a divisão. São jogadores cascudos, que vêm de acesso. E a chegada do Bruno Nunes (atacante), jogador que foi emprestado - ele sempre pertenceu ao Catanduva -, fortalece o grupo. Estou muito feliz. É frisar que meu time é muito aguerrido, um time forte mentalmente, que sabe sofrer, são jogadores comprometidos e a gente está no caminho certo. É um momento bom, é importante a gente ficar se manter na parte de cima da tabela", analisou o técnico Ivan Canela.
O União quase abriu o placar logo no primeiro minuto: após troca de passes entre Daniel Silva, Daniel Cruz e Bruno Ribeiro, Matheus Lu foi lançado e ficou cara a cara com o goleiro Felipe, mas chutou para fora. No entanto, o ímpeto da equipe barbarense ficou nesse lance, porque o Catanduva gradativamente melhorou o seu volume de jogo e passou a ameaçar a meta adversária.
Aos 6, Caio Vieira fez o pivô para Franklin, que invadiu a área, limpou a marcação e cruzou rasteiro para Alan Leite finalizar, exigindo grande defesa de Jonathan. O Santo ainda perdeu outras oportunidades pelo chão. A solução, então, foi a bola área aos 31: Gustavo Henrique cobrou escanteio, Cezane escorou para Brito que, em frente ao goleiro, dominou e chutou forte para abrir o placar.
O União voltou melhor no segundo tempo e tentou pressionar o Catanduva, mas falhou na conclusão das jogadas. Aos 17, Daniel Silva acertou a trave em uma cobrança de falta.
Porém, a postura ofensiva do Leão da 13 proporcionou contra-ataques ao adversário, sendo que um deles, aos 35, foi aproveitado pelo Santo: Diego Maia tirou dois marcadores pela ponta-esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Brito fazer 2 a 0.
Ainda deu tempo de o Catanduva ampliar: aos 49, Gustavo Henrique escapou pelo lado direito, cruzou para a área, a bola passou pela defesa do União e chegou a Bruno Nunes, que dominou, girou e acertou o ângulo de Jonathan.
Na sequência da Série A3, o Catanduva joga contra o Rio Branco, em Americana, no próximo sábado, às 15h.
Informações: Jornal Liberal
