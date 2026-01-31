Catanduva vence a Itapirense e assume a liderança provisória da Série A3

O Catanduva fez a lição de casa e venceu a Itapirense por 2 a 0, no Estádio Sílvio Salles, na noite deste sábado, 31, em jogo válido pela Série A3 do Paulista. O Santo dominou a partida e até desperdiçou um pênalti, mantendo a invencibilidade e assumindo a liderança provisória da competição, com 7 pontos. A terceira rodada será completada neste domingo.

O time da casa abriu o placar aos 21 minutos, com Brito. Aos 42, teve a chance do segundo gol após o goleiro João Stei cometer pênalti em Alan Leite. Caio Vieira cobrou e acertou a trave. No rebote, Alan finalizou, mas o goleiro defendeu e Caio tentou de voleio, mas mandou por cima.

Alan Leite se redimiu logo aos 3 minutos do segundo tempo. Após um contra-ataque, o atacante recebeu na pequena área e finalizou sem chances para o goleiro da Itapirense. A equipe ainda teve oportunidades para ampliar e suportou a pressão do adversário somente na reta final. Na próxima rodada, o Catanduva encara o União Suzano na quarta-feira, dia 4, às 15h, em Suzano.