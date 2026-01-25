Catanduva vence a Francana na estreia do Paulistão Série A3

O Catanduva Futebol Clube começou o Paulistão Série A3 com o pé direito. O Santo venceu a Associação Atlética Francana por 1 a 0. O jogo foi NO domingo, dia 25 de janeiro, no Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca. O gol do Catanduva foi de João Igor, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Mesmo fora de casa, o Catanduva mostrou-se superior. Ainda no primeiro tempo, Romário marcou para o Santo, porém o bandeira 1 assinalou impedimento. Com mais posse de bola e dominando o jogo, o visitante marcou o único gol da partida.

Na segunda etapa, apesar da melhora da Francana, o Catanduva conseguiu segurar o resultado, conquistando seus primeiros 3 pontos no Paulistão.

“É muito importante nessa competição estrear bem, para depois você poder administrar os resultados. Fomos a última equipe que jogou na rodada, em um horário difícil (domingo, às 10h), campo muito pesado, e os atleta fizeram uma entrega muito grande”, avaliou o técnico Ivan Canela, elogiando sobretudo o primeiro tempo, com várias possibilidades criadas.

“Um grupo maduro, um time experiente, uma equipe que foi montada para isso mesmo e agora é jogo em cima de jogo. Conta o apoio do nosso torcedor na próxima rodada, dentro de casa. A gente vai fazer de tudo para ir em busca dos 3 pontos dentro dos nossos domínios”, completou.

A estreia do Santo diante da sua torcida será na quarta-feira, dia 28, às 19h30, no Estádio Silvio Salles, diante do Rio Preto, que na primeira rodada empatou em 2 a 2 com o Rio Branco, em São José do Rio Preto. O elenco deve contar com reforços que foram poupados na partida inicial.

Com 16 times, o Paulistão A3 terá 15 rodadas na sua primeira fase. Após os jogos, os 8 primeiros garantem vaga para o mata-mata, sendo que o primeiro colocado joga contra o oitavo.