Catanduva teve mais de 220 acidentes com escorpiões no ano passado

Dados da Secretaria de Estado da Saúde revelam que Catanduva contabilizou 228 notificações de acidentes envolvendo escorpiões no ano passado. O número representa aumento de 26,6% com relação a 2024, quando a cidade registrou 180 ocorrências do tipo. Não houve óbitos.

Nos últimos 10 anos, foram 2.010 casos de acidentes com escorpiões no município, sendo o recorde em 2022, com 272 registros, e a menor quantidade em 2016, com 105. Em todo o período, conforme levantamento feito por O Regional, houve um óbito – em 2020.

Em todo o estado de São Paulo, em 2025, foram 49.320 notificações de acidentes com escorpiões e dois óbitos. Na maioria dos casos, o animal atingiu o dedo da mão (24,12%), depois aparecem o pé (19%), a mão (18,9%), o dedo do pé (8,4%), o tronco (6,57%), a perna (6,4%) e o braço (5%).

O período de verão, marcado por temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, exige atenção redobrada em relação aos escorpiões. As condições climáticas favorecem a proliferação desses animais e aumentam a probabilidade de sua presença em áreas urbanas e residenciais.

Os escorpiões têm hábitos noturnos e se escondem durante o dia em locais escuros e úmidos, como buracos, frestas e dentro de sapatos e roupas. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância de medidas simples de prevenção, como manter ambientes limpos, eliminar entulhos, vedar ralos, frestas e vãos em portas e janelas.

“A prevenção começa dentro de casa e no entorno das residências. A limpeza regular de quintais e a correta destinação dos resíduos reduzem os abrigos e a oferta de alimento para os escorpiões”, explica Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).

SINTOMAS

Após a picada, o sintoma mais frequente é dor intensa no local. Em situações de maior gravidade, podem surgir náuseas, suor excessivo, agitação e alterações nos batimentos cardíacos e na respiração. Crianças de até 10 anos estão entre as mais vulneráveis a quadros graves, que podem evoluir rapidamente, e demandam atendimento médico imediato.

ACIDENTES COM ESCORPIÕES EM CATANDUVA EM 10 ANOS Ano Notificações 2025 228 2024 180 2023 246 2022 272 2021 241 2020 224 2019 190 2018 157 2017 167 2016 105

Fonte: Nies/SES-SP